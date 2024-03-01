بعد الغياب الغامض.. كلوب يعلن موعد عودة صلاح

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول موعد عودة الجناح المصري محمد صلاح، بعد غياب غامض بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وتعرض صلاح لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وعاد بعد أسابيع للمشاركة مع ليفربول، حيث سجل هدفا وصنع هدفا في فوز ليفربول 4/1 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

لكن صلاح غاب بعد ذلك بسبب الإصابة، ولم يشارك في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام تشيلسي، وغاب عن مواجهتي لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل صلاح 19 هدفا وصنع 10 في 28 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات الموسم الحالي.