بعد الغياب الغامض.. كلوب يعلن موعد عودة صلاح
كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول موعد عودة الجناح المصري محمد صلاح، بعد غياب غامض بسبب إصابة في أوتار الركبة.
وتعرض صلاح لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وعاد بعد أسابيع للمشاركة مع ليفربول، حيث سجل هدفا وصنع هدفا في فوز ليفربول 4/1 على برينتفورد في الدوري الإنجليزي.
لكن صلاح غاب بعد ذلك بسبب الإصابة، ولم يشارك في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام تشيلسي، وغاب عن مواجهتي لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسجل صلاح 19 هدفا وصنع 10 في 28 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات الموسم الحالي.
واستبعد كلوب مشاركة محمد صلاح أمام نوتينغهام فورست غدا السبت في الدوري الإنجليزي وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن صلاح بعيد جدًا، لكنه لن يشارك غدًا، إنه في طريق العودة ولكن ليس هناك بعد".
وقال كلوب إنه لم يخاطر بإشراك صلاح أمام ساوثهامبتون وإنه لن يخاطر أيضا به أمام نوتينغهام فورست.
أما عن داروين نونيز فقال كلوب إنه تدرب يوم الخميس وإنه في سباق للعودة.
في حين لن يعود الحارس أليسون إلا بعد فترة التوقف الدولي بسبب إصابة في أوتار الركبة، وقد يكون جاهزا للعب أمام برايتون يوم 31 مارس.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 60 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بنقطة عن مانشستر سيتي بطل المواسم الثلاثة الأخيرة.