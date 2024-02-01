كالألماس وما يفعله محض خيال.. أسباب تردد أنشيلوتي في الدفع بأردا غولر

وأكدت أن غولر، البالغ من العمر 18 عامًا، يمكن أن يصبح لاعبًا مهمًا في ريال مدريد، لكن يجب عليه مواصلة صقل وتحسين جوانب معينة، خاصة عندما لا تكون الكرة عند قدميه، ولياقته البدنية، وكذلك التعامل مع الضغط الذي يمارسه المشجعون.

وأوضحت الصحيفة أن كرة القدم حاليًا تبحث عن لاعبين أقوياء، مع المهارة.

وهذا هو بالضبط ما طلبه كارلو أنشيلوتي من غولر، حيث يريد مدرب ريال مدريد من لاعبيه أن يلعبوا كل دقيقة كما لو كانت الأخيرة، وأن يتركوا كل شيء على المستطيل الأخضر، وبشكل خاص للاعبين الشباب، وبينهم غولر.