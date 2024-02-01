كالألماس وما يفعله محض خيال.. أسباب تردد أنشيلوتي في الدفع بأردا غولر
كشفت صحيفة "ماركا" أسباب تردد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في الدفع بالتركي أردا غولر.
وضربت الإصابات غولر منذ انتقاله إلى ريال مدريد من فنربخشة، الصيف الماضي، مقابل 20 مليون يورو، وتأخرت مشاركات مع الميرنغي، ولعب حتى الآن 3 مباريات بواقع مباراة في كل من الليغا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، بواقع 76 دقيقة فقط.
ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن المشاركات الثلاث لغولر ساهمت بتأكيد أن اللاعب التركي لديه شيء ما يمكن أن يقدمه، لكن قوة اللاعب لم تبرز بعد.
وأكدت أن غولر، البالغ من العمر 18 عامًا، يمكن أن يصبح لاعبًا مهمًا في ريال مدريد، لكن يجب عليه مواصلة صقل وتحسين جوانب معينة، خاصة عندما لا تكون الكرة عند قدميه، ولياقته البدنية، وكذلك التعامل مع الضغط الذي يمارسه المشجعون.
وأوضحت الصحيفة أن كرة القدم حاليًا تبحث عن لاعبين أقوياء، مع المهارة.
وهذا هو بالضبط ما طلبه كارلو أنشيلوتي من غولر، حيث يريد مدرب ريال مدريد من لاعبيه أن يلعبوا كل دقيقة كما لو كانت الأخيرة، وأن يتركوا كل شيء على المستطيل الأخضر، وبشكل خاص للاعبين الشباب، وبينهم غولر.
وأمام لاس بالماس أتيحت لغولر فرصة للعب لمدة 15 دقيقة، وقالت "ماركا" إنه لا يوجد شيء يمكن الاعتراض عليه عندما تكون الكرة عند قدم اللاعب التركي، رغم أنه في إحدى اللقطات سيطر على الكرة طويلاً ما أدى إلى إضاعة فرصة تسجيل هدف.
ومع ذلك، طلب الجهاز الفني لريال مدريد من غولر المزيد من القوة والضغط على المنافس.
وذكرت الصحيفة أن كل جلسة تدريبية لغولر في الفالديبيباس تمثل مشهدًا رائعًا عندما يتعلق الأمر برؤيته يتحرك والكرة بين قدميه.
ويرى الجهاز الفني لريال مدريد أن ما يفعله غولر خيال، لكن اللاعب يعلم أن عليه اتخاذ خطوة إلى الأمام في أمور معينة مثل بذل أقصى جهد ممكن على أرض الملعب عندما لا يمتلك فريقه الكرة.
وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يثق في غولر بشكل كامل، ويعتقد أن ما يملكه اللاعب كالألماس، لذلك يساعد اللاعب ويقدم له النصائح.