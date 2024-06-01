مكتشف اللاعب: لامين يامال لديه مزيج جسدي من ميسي ورونالدو.. وأفضل من مبابي
حرص لامين يامال، نجم برشلونة، على زيارة النادي الذي بدأ فيه مسيرته ناشئا، وهو سي إف لا توريتا، كما قام بالتقاط عدة صور مع الناشئين الصغار، الذين يتطلعون يوما إلى أن يكونوا في مكانته الحالية.
وبدأ يامال مسيرته الكروية في سن مبكرة مع نادي "لا توريتا"، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة لنادي برشلونة في سن السابعة، وبرز اسمه بسرعة بين زملائه ولفت انتباه مدربي النادي بمهاراته الفريدة.
ونقلت صحيفة "سبورت" تصريحات على لسان إينوسينتي دياز، المنسق المعروف باسم "كوبالا" في نادي "سي إف لا توريتا"، حيث تحدث بحماس عن لامين يامال والذي شاهده وهو لاعب صغير، قائلا: "نحن سعداء للغاية بوجود لامين معنا، لقد كان يومًا ننتظره بفارغ الصبر".
وأضاف: "لطالما كان شابًا محترمًا وجادًا، ولا يزال كذلك، فهو يعرف أين هو وما يريده".
وتابع: "في غضون ست سنوات، سيحصل لامين يامال على الكرة الذهبية، إنه أفضل من ليونيل ميسي، لديه إمكانيات أكثر، فهو مزيج جسدي من ميسي ورونالدو، ما فعله في عمر الـ16 عامًا ليس بالأمر السهل، برشلونة هذا العام ليس كما كان في السنوات الماضية، ورغم ذلك لامين يتألق".
وعند سؤاله عما إذا كان لامين يامال في مستوى كيليان مبابي، كان إينوسينتي دياز حاسمًا في إجابته، قائلا: "سيتعين على مبابي التنافس معه، لامين أفضل من مبابي، النجم الفرنسي يحظى بالكثير من الدعاية لأنه سينتقل إلى ريال مدريد، لكن المستقبل ينتمي إلى لامين يامال".
ومؤخرا اختير لامين يامال، أفضل لاعب شاب تحت 23 عاماً في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.
وتفوق يامال على عديد النجوم الصاعدة أبرزهم رودريغو مهاجم ريال مدريد، وسافيو دي أوليفييرا لاعب جيرونا، وخافي غيرا لاعب فالنسيا، وجوني كاردوسو لاعب ريال بيتيس.
وخاض يامال 37 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 8 آخرين.
وأصبح يامال، أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 5 أهداف قبل أن يبلغ 17 عاماً.