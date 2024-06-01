مكتشف اللاعب: لامين يامال لديه مزيج جسدي من ميسي ورونالدو.. وأفضل من مبابي

حرص لامين يامال، نجم برشلونة، على زيارة النادي الذي بدأ فيه مسيرته ناشئا، وهو سي إف لا توريتا، كما قام بالتقاط عدة صور مع الناشئين الصغار، الذين يتطلعون يوما إلى أن يكونوا في مكانته الحالية.

وبدأ يامال مسيرته الكروية في سن مبكرة مع نادي "لا توريتا"، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة لنادي برشلونة في سن السابعة، وبرز اسمه بسرعة بين زملائه ولفت انتباه مدربي النادي بمهاراته الفريدة.

ونقلت صحيفة "سبورت" تصريحات على لسان إينوسينتي دياز، المنسق المعروف باسم "كوبالا" في نادي "سي إف لا توريتا"، حيث تحدث بحماس عن لامين يامال والذي شاهده وهو لاعب صغير، قائلا: "نحن سعداء للغاية بوجود لامين معنا، لقد كان يومًا ننتظره بفارغ الصبر".

وأضاف: "لطالما كان شابًا محترمًا وجادًا، ولا يزال كذلك، فهو يعرف أين هو وما يريده".