رد فعل كلوب بعد علمه بخسارة مانشستر يونايتد الثقيلة أمام نيوكاسل (فيديو)
تفاعل يورغن كلوب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع خسارة مانشستر يونايتد الثقيلة أمام نيوكاسل في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
وانتهت مباراة ليفربول أمام بورنموث أولًا، إذ تجاوز فريق المدرب يورغن كلوب منافسه بهدفين لهدف واحد في مباراة تألق فيها المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز.
وخلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة ليفربول وبورنموث علم كلوب بخسارة مانشستر يونايتد إذ تفاعل بشكل مثير أمام الصحفيين في إشارة إلى اندهاشه مما حدث.
وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3/صفر مجددًا ولكن هذه المرة أمام نيوكاسل ليودع كأس الرابطة من ثمن النهائي في مباراة سيطر عليها الأخير تمامًا.
وبعد الخسارة الثقيلة اعتذر إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لجماهير النادي، وهو ما شاركه فيها الدنماركي راسموس هويلاند إذ نشر اعتذارًا للجماهير عبر إنستغرام.
وخسر مانشستر يونايتد 8 مباريات من 15 مباراة في موسم واحد لأول مرة منذ 1962-1963 في إشارة إلى مستوى الفريق المتواضع هذا الموسم، كما خسر 5 من 10 مباريات على أرضه لأول مرة منذ 1930-1931 حسب منصة سكوكا.
وستقام مواجهات دور الثمانية من كأس الرابطة بدءًا من يوم الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل حيث أسفرت قرعة ربع النهائي عن مواجهة بين إيفرتون وفولهام ويصطدم تشيلسي بنيوكاسل يونايتد فيما سيواجه بورت فايل ميدلسبره كما سيستقبل ليفربول فريق وست هام الذي أطاح بآرسنال.