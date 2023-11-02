رد فعل كلوب بعد علمه بخسارة مانشستر يونايتد الثقيلة أمام نيوكاسل (فيديو)

وبعد الخسارة الثقيلة اعتذر إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد لجماهير النادي، وهو ما شاركه فيها الدنماركي راسموس هويلاند إذ نشر اعتذارًا للجماهير عبر إنستغرام.

وخسر مانشستر يونايتد 8 مباريات من 15 مباراة في موسم واحد لأول مرة منذ 1962-1963 في إشارة إلى مستوى الفريق المتواضع هذا الموسم، كما خسر 5 من 10 مباريات على أرضه لأول مرة منذ 1930-1931 حسب منصة سكوكا.

وستقام مواجهات دور الثمانية من كأس الرابطة بدءًا من يوم الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل حيث أسفرت قرعة ربع النهائي عن مواجهة بين إيفرتون وفولهام ويصطدم تشيلسي بنيوكاسل يونايتد فيما سيواجه بورت فايل ميدلسبره كما سيستقبل ليفربول فريق وست هام الذي أطاح بآرسنال.