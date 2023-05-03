وفاة بطلة العالم السابقة توري بوي عن 32 عاما

قالت الشركة التي تدير أعمال العداءة الأمريكية توري بوي في بيان اليوم الأربعاء إن بطلة العالم السابقة في سباق 100 متر توفيت عن 32 عاما.

وتوجت الأمريكية باللقب العالمي في 2017 كما فازت بثلاث ميداليات أولمبية في دورة ألعاب ريو 2016.

وقالت الشركة على تويتر: "الحزن يعتصرنا لمشاركة هذه الأنباء المفجعة عن وفاة توري بوي".

"فقدنا صديقة وابنة غالية. حملت توري جينات الأبطال.. كانت شعاعا متوهجا من النور تألق في سماء ألعاب القوى، قلوبنا منفطرة ودعواتنا لأسرتها ومحبيها بالصبر والسلوان".

واحتلت بوي المركز الثاني في سباق 100 متر في ريو خلف الجاميكية إيلين طومسون قبل أن تفوز باللقب العالمي في لندن بعدها بعام.

كما أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان اليوم الأربعاء عن وفاة كالفن ديفيز الحاصل على ميدالية أولمبية عن 51 عاما.

وفاز ديفيز بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز في دورة ألعاب عام 1996 في أتلانتا وكان جزءا من الفريق الأمريكي الذي فاز بذهبية سباق التتابع أربعة في 400 متر في بطولة العالم داخل القاعات عام 1995 في برشلونة.