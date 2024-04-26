أول رد من رمضان صبحي عن اعتذاره للأهلي المصري (فيديو)
نفى رمضان صبحي مهاجم بيراميدز ما تردد عن اقترابه من الانتقال إلى الزمالك، أو الاعتذار إلى فريقه السابق الأهلي، من أجل العودة إليه.
وقال صبحي عبر قناة "CBC": "الأخبار المنتشرة حول مستقبلي غير صحيحة على الإطلاق".
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا: "مع احترامي للأندية، لكن ما يقال حول انتقالي للزمالك أو الاعتذار للأهلي غير صحيح".
وتابع المهاجم المصري "أنا ملتزم بتعاقدي مع بيراميدز وأحترمه، عقدي ينتهي صيف 2025، من المستحيل نسيان ما فعله الفريق من أجلي".
وأتم "هتافات الجماهير ضدي "لا تفرق" معي ولا تشغلني، أنا أركز فقط في عملي".
وأردف رمضان صبحي: "لن أتحدث عن مستوى الحكام في الدوري المصري، لكن أطالب بتحسين أرضية الملاعب؛ لأنها تؤثر على أداء الفرق".
وواصل "أنا أحب كريستيانو رونالدو كثيرًا، لكن ليونيل ميسي هو الأفضل".
وتدرج رمضان صبحي في الأهلي، قبل أن يغادر معارًا إلى ستوك سيتي، ثم معارًا أيضًا إلى هيديرسفيلد تاون، قبل أن ينتقل بشكل دائم.
وفي 2020 عاد رمضان صبحي للعب في مصر، لكن من بوابة بيراميدز.
ووفقا لموقع "transfermarkt" فإن رمضان صبحي لعب للأهلي 110 مباريات، سجل فيها 24 هدفًا، وصنع 21، في حين سجل 31 هدفًا، وصنع 22، في 119 مباراة مع بيراميدز.