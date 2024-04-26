أول رد من رمضان صبحي عن اعتذاره للأهلي المصري (فيديو)

نفى رمضان صبحي مهاجم بيراميدز ما تردد عن اقترابه من الانتقال إلى الزمالك، أو الاعتذار إلى فريقه السابق الأهلي، من أجل العودة إليه.

وقال صبحي عبر قناة "CBC": "الأخبار المنتشرة حول مستقبلي غير صحيحة على الإطلاق".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا: "مع احترامي للأندية، لكن ما يقال حول انتقالي للزمالك أو الاعتذار للأهلي غير صحيح".

وتابع المهاجم المصري "أنا ملتزم بتعاقدي مع بيراميدز وأحترمه، عقدي ينتهي صيف 2025، من المستحيل نسيان ما فعله الفريق من أجلي".

وأتم "هتافات الجماهير ضدي "لا تفرق" معي ولا تشغلني، أنا أركز فقط في عملي".