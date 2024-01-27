إندريك يحتفل برفع صورة له برفقة صديقته (فيديو)
احتفل إندريك، لاعب منتخب البرازيل وبالميراس، بهدف سجله مع منتخب بلاده ضد كولومبيا في تصفيات أولمبياد باريس 2024 بطريقة غير مألوفة.
إندريك يتواجد، حاليًا، في فنزويلا مع منتخب البرازيل تحت 23 سنة، للمشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد.
البرازيل نجحت في الفوز بهدفين نظيفين على كولومبيا، في المباراة التي أقيمت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث سجل إندريك الهدف الأول وأحرز زميله جون كينيدي الثاني.
وفور تسجل إندريك الهدف احتفل بإظهار صورته برفقة صديقته ورفعها أمام المصورين مع إلقاء ما يشبه التحية العسكرية لها.
وغابريلا ميراند، صديقة إندريك، تظهر مع اللاعب البرازيلي دائمًا، وكان آخرها تواجدها معه في زيارته، مؤخرًا، لنادي ريال مدريد وحضورهما سويًا على مدرجات سانتياغو برنابيو.
هدف إندريك جاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة، باستغلال صاحب الـ17 عامًا كرة مرتدة من حارس مرمى الفريق الخصم، ليسجل هدفه الثاني في التصفيات بعد التسجيل ضد بوليفيا.
وبهذا الانتصار تحتل البرازيل المركز الثاني بالمجموعة الأولى في التصفيات برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق نقطة عن الإكوادور المتصدرة بـ7 نقاط ولكن من 3 مباريات.
وفي المجموعة الثانية تحتل الأرجنتين الصدارة بـ 4 نقاط بفارق الأهداف عن باراغواي، بينما تأتي بيرو بالمركز الثالث بـ3 نقاط.
يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع إندريك من بالميراس مقابل 60 مليون يورو، على أن ينضم اللاعب بشكل رسمي للنادي الإسباني الموسم المقبل.