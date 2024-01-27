إندريك يحتفل برفع صورة له برفقة صديقته (فيديو)

احتفل إندريك، لاعب منتخب البرازيل وبالميراس، بهدف سجله مع منتخب بلاده ضد كولومبيا في تصفيات أولمبياد باريس 2024 بطريقة غير مألوفة.

إندريك يتواجد، حاليًا، في فنزويلا مع منتخب البرازيل تحت 23 سنة، للمشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد.

البرازيل نجحت في الفوز بهدفين نظيفين على كولومبيا، في المباراة التي أقيمت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث سجل إندريك الهدف الأول وأحرز زميله جون كينيدي الثاني.