أزمة كبيرة.. طبيبب الزمالك قد يدفع ثمن تشخيص إصابة أحمد حمدي

طلب عدد من أعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك رحيل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفرق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب تشخيصه الخاطئ لبعض الإصابات التي يتعرَّض إليها اللاعبون.

وقال مصدر داخل مجلس ادارة الزمالك في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن محمد أسامة شخَّص إصابة أحمد حمدي لاعب الفريق بقطع جزئي في الرباط الصليبي وأبلغ المجلس بشكل رسمي.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه :"اللاعب أجرى العديد من الفحوصات الطبية على نفقته الخاصة واتضح أنه مصاب بقطع كامل في الرباط الصليبي".

وتابع :"الأمر أحدث أزمة داخل مجلس إدارة الزمالك مع طبيب الفريق والذي برر الأمر بأن الأشعة لم تكن دقيقة في المرة الأولى".

وأتم :" شيكابالا قائد الفريق والصديق المقرّب لمحمد أسامة سيتدخل لحل الأمر بين المجلس وأسامة".

ويحظى أسامة بشعبية كبيرة بين لاعبي الزمالك وجماهيره، لكن الفترة الأخيرة شهدت جدلًا حوله بسبب بعض إصابات الفريق والتصريحات الإعلامية حولها.

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية التي توج الأبيض بلقبها.