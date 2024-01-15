سبب مقاطعة ميسي حفل ذا بيست

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، لم يسافر إلى لندن لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في العالم، المقرر له اليوم الإثنين.

ووفقا لمحطة "تي واي سي" الأرجنتينية، فإن ميسي استمر في تدريبات إنتر ميامي بالولايات المتحدة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن النرويجي إيرلينغ هالاند هو الفائز بالجائزة هذا العام على حساب ميسي، ومتفوقا على مبابي أيضا.

وحسب ماركا، فإن هالاند سيتوج بالكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه، ثم سيأتي ميسي ثانيا وفي المركز الثالث مبابي.

وكان ميسي قد تفوق على هالاند ومبابي وتوج بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه.

ولا يحضر ليونيل ميسي الحفلات الخاصة بالجوائز الكبرى إلا إذا كان متوجا بها على الأرجح.