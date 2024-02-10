لاعب ليفركوزين يعاقب مانويل نوير (فيديو)
عاقب جيريمي فريمبونغ، نجم باير ليفركوزين، مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، مستغلا خروجه من مرماه وتقدمه لمنطقة جزاء ليفركوزين ليسجل هدفا ثالثا رائعا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الألماني.
وأحكم باير ليفركوزن قبضته على صدارة الدوري الألماني، بالتغلب على ضيفه بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء السبت، في قمة لقاءات الجولة رقم 21 التي احتضنها ملعب باي أرينا.
وتقدم ليفركوزين عن طريق جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 18، ثم أضاف أليخاندرو غريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 50.
ومع التأخر في النتيجة تقدم نوير لمرمى فريق باير ليفركوزن في محاولة لزيادة دعم فريقه ولكن فريمبونغ عاقبته بالحصول على كرة مرتدة وانطلق لمنطقة جزاء الفريق البافاري ليضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 50 نقطة في المركز الثاني.