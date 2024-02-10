لاعب ليفركوزين يعاقب مانويل نوير (فيديو)

عاقب جيريمي فريمبونغ، نجم باير ليفركوزين، مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، مستغلا خروجه من مرماه وتقدمه لمنطقة جزاء ليفركوزين ليسجل هدفا ثالثا رائعا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الألماني.

وأحكم باير ليفركوزن قبضته على صدارة الدوري الألماني، بالتغلب على ضيفه بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء السبت، في قمة لقاءات الجولة رقم 21 التي احتضنها ملعب باي أرينا.