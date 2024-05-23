لقطة اليوم.. والدة رجل نهائي الدوري الأوروبي تحتفل معه (فيديو)
احتفل أديمولا لوكمان لاعب أتلانتا الإيطالي؛ صاحب "الهاتريك" في شباك ليفركوزن، ورجل نهائي الدوري الأوروبي، بلقب البطولة مع والدته.
وسجل أديمولا لوكمان ثلاثة أهداف ليقود فريقه أتلانتا للفوز بالدوري الأوروبي لكرة القدم، ثاني ألقاب الفريق الإيطالي في تاريخه الممتد على مدار 117 عاما، بتغلبه 3-صفر على باير ليفركوزن منهيا مسيرة الفريق الألماني القياسية الخالية من الهزائم.
وسجل لوكمان، الذي عانى لإثبات قدراته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون وفولهام وليستر سيتي لكنه أحيا مسيرته في إيطاليا، هدفين في أول 26 دقيقة قبل أن يحرز الهدف الثالث قبل 15 دقيقة على النهاية.
وعقب المباراة، احتفل أديمولا لوكمان بشكل هيستيري مع والدته، التي جرت نحوه واحتضنته وسط تأثر كل من حولهما.
يذكر أنه وبعد صافرة النهاية، قام زملاء أديمولا لوكمان في أتلانتا بدفعه عاليا في الهواء بعد انطلاق صفارة النهاية بعدما أنهي الفريق الإيطالي انتظاره للفوز بلقب والذي دام 61 عاما منذ تتويجه بطلا لكأس إيطاليا 1963.
وقال لوكمان لشبكة (تي.ان.تي سبورتس) "إنها من أفضل الليالي في حياتي.. قدم الفريق أداء رائعا. نجحنا... سطرنا التاريخ الليلة".