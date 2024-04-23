فضيحة جديدة في إسبانيا.. تجميد أموال بيكيه
اتخذت محكمة إسبانية قرارا بتجميد حساب شركة "كوزموس فوتبول إس إل"، المملوكة للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه؛ بسبب القضية المتهم بها بتلقي "عمولات" محتملة بشأن العقد الخاص بنقل كأس السوبر الإسباني للسعودية.
ووافقت المحكمة الابتدائية في مدريد على طلب مكتب المدعي العام تجميد حساب بيكيه؛ إذ "إنه من تطور التحقيق يمكن اعتبار المبالغ المحددة كعمولة أو رسوم نجاح لصالح الكيان المشار إليه في التعاقد على كأس السوبر".
وأوضحت المحكمة أن هذا الإجراء يمنع شركة "كوزموس" من التصرف في المبالغ المشار إليها بهدف ضمان الالتزامات المدنية المحتملة في العملية.
و"كوزموس" هي إحدى الشركات التي يتم التحقيق معها في جرائم الفساد المزعومة في مجال الأعمال والإدارة غير العادلة وغسيل الأموال، وأن القضية تخص التحقيق في العقد المبرم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم و"كوزموس" للتفاوض بشأن إقامة مسابقة كأس السوبر في المملكة العربية السعودية، بتاريخ 11 سبتمبر 2019، إذ حصلت الشركة حتى الآن على ما يزيد على 10 ملايين يورو نظير تنظيم البطولة في السعودية.
ويأتي هذا القرار قبل أيام قليلة فقط من مثول الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لويس روبياليس أمام المحكمة، في 29 أبريل الجاري، في إطار هذه القضية، التي تشمل أيضا التحقيق في سلسلة من المخالفات المحتملة في العقود المرتبطة بالكيان الرياضي.