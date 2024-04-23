فضيحة جديدة في إسبانيا.. تجميد أموال بيكيه

اتخذت محكمة إسبانية قرارا بتجميد حساب شركة "كوزموس فوتبول إس إل"، المملوكة للاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه؛ بسبب القضية المتهم بها بتلقي "عمولات" محتملة بشأن العقد الخاص بنقل كأس السوبر الإسباني للسعودية.

ووافقت المحكمة الابتدائية في مدريد على طلب مكتب المدعي العام تجميد حساب بيكيه؛ إذ "إنه من تطور التحقيق يمكن اعتبار المبالغ المحددة كعمولة أو رسوم نجاح لصالح الكيان المشار إليه في التعاقد على كأس السوبر".

وأوضحت المحكمة أن هذا الإجراء يمنع شركة "كوزموس" من التصرف في المبالغ المشار إليها بهدف ضمان الالتزامات المدنية المحتملة في العملية.