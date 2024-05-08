موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والمعلق والقناة الناقلة

وتنقل شبكة "بيين سبورتس" المباراة عبر قناتين اثنيتين، حيث ستنقل قناة بيين سبورتس 1 المباراة بصوت المعلق حفيظ الدارجي، أما قناة بيين سبوتس 2 فسيكون التعليق فيها لحسن العيدروس.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا في ميونخ انتهت منذ أسبوع بالتعادل بهدفين لهدفين بين الفريقين.

ويشار إلى أن بروسيا دورتموند كان أول المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما عاد بفوز ثمين من أرض باريس (1 ـ 0) مكررا فوزه ذهابا على ملعبه.