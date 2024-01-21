ترتيب الدوري الإسباني: ريمونتادا ريال مدريد أمام ألميريا تصعد به للصدارة

تقدم ألميريا بهدفين سجلهما لارجي رامازاني وإيدغار غونزاليس في الدقيقتين 1 و43.

وقلص جود بيلنغهام الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

وبعدها سجل سيرجيو أريباس هدفًا ثالثًا لألميريا في الدقيقة 62، لكن تقنية الفيديو تدخلت باحتساب مخالفة لصالح بيلنغهام.

وفي الدقيقة 67 أدرك فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد، وبعدها بعشر دقائق سجل بيلنغهام هدفًا ثالثًا لريال مدريد لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل ضد الظهير الأيسر فران غارسيا.

واحتسب حكم اللقاء أكثر من 11 دقيقة وقتًا محتسبًا بدل ضائع، سجل خلالها داني كارفاخال هدف الفوز الثمين لريال مدريد في الدقيقة 99 ليقلب الفريق الأبيض الطاولة على منافسه بسيناريو مثير.