تحول جذري ومفاجئ للغاية في ملف تشافي

تشافي كان قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق نهاية الموسم، رغم أن عقده لا يزال ممتدًّا لموسم إضافي، وأكد على رحيله في أكثر من مناسبة.

وكانت تقارير ذكرت أن تشافي ربط إمكانية استمراره مع الفريق في الموسم المقبل بتدعيمه بصفقات قوية، موضحة أنه اجتمع بالفعل مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وخوان لابورتا رئيس النادي، وكشف عن طلبه تدعيم الفريق بثلاث صفقات قوية.

وخسر برشلونة بطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي، وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني، ليقترب من الخروج بموسم صفري.