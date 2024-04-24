تحول جذري ومفاجئ للغاية في ملف تشافي
كشفت تقارير إعلامية عن تحول جذري ومفاجئ في ملف استمرار تشافي هرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني مع فريقه خلال الموسم المقبل.
تشافي كان قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق نهاية الموسم، رغم أن عقده لا يزال ممتدًّا لموسم إضافي، وأكد على رحيله في أكثر من مناسبة.
وكانت تقارير ذكرت أن تشافي ربط إمكانية استمراره مع الفريق في الموسم المقبل بتدعيمه بصفقات قوية، موضحة أنه اجتمع بالفعل مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وخوان لابورتا رئيس النادي، وكشف عن طلبه تدعيم الفريق بثلاث صفقات قوية.
وخسر برشلونة بطولات دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي، وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني، ليقترب من الخروج بموسم صفري.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن هناك تحولًا جذريًا حدث في الساعات الأخيرة بشأن استمرار تشافي في منصبه.
وقالت الصحيفة: "استمرار تشافي كان قريبا أخيراً، لكن الآن هو قريب من الخروج وترك الفريق الكتالوني".
وأكدت الصحيفة أن إدارة البارسا بدأت تميل نحو تعيين مدرب جديد، خاصة بعد خسارة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد.
واختتمت: "حتى الآن لا يوجد شيء محسوم 100%. بعد اجتماع تشافي ولابورتا سيتم حسم الأمر".