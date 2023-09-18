دوري أبطال آسيا: الاتحاد يهزم أولماليك وتعادل القوة الجوية أمام سباهان (فيديو)
افتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا بالفوز 3/0 على ضيفه أولماليك الأوزبكي، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، في حين تعادل القوة الجوية العراقي مع ضيفه سباهان أصفهان الإيراني.
وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل، وفي غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما تقدم هارون كمارا للاتحاد في الدقيقة 11، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 15، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 3/0 بعدما عاد رومارينيو وسجل الهدف الثاني له والثالث للاتحاد في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، مقابل نقطة لكل من القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان الإيراني اللذين تعادلا 2/2.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الفتح والخلود والفيحاء في الدوري السعودي قبل أن يسافر لمواجهة سباهان أصفهان يوم الإثنين 2 أكتوبر المقبل.
تعادل القوة الجوية وسباهان
وتعادل القوة الجوية 2/2 مع ضيفه سباهان أصفهان.
وتقدم القوة الجوية بهدف علي جاسم في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي الفريق الإيراني.
قبل أن يعدل سباهان أصفهان الكفة بهدف سجله محمد قرباني، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وعاد محمد قرباني وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وعاد علي جاسم وسجل الهدف الثاني له وللقوة الجوية في الدقيقة 88.
ومن المقرر أن يلعب القوة الجوية مع أولماليك يوم الإثنين 2 أكتوبر المقبل.
خسارة الفيصلي من ناساف
وفي المجموعة الثانية خسر الفيصلي الأردني من ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أيٍ من الفرص المتاحة، قبل أن يسجل زافارمرد عبدالرحماتوف الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 90+8، على استاد عمان الدولي.
ولحساب المجموعة ذاتها يلعب السد القطري مع ضيفه الشارقة الإماراتي في وقت لاحق.