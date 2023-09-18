دوري أبطال آسيا: الاتحاد يهزم أولماليك وتعادل القوة الجوية أمام سباهان (فيديو)

افتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا بالفوز 3/0 على ضيفه أولماليك الأوزبكي، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، في حين تعادل القوة الجوية العراقي مع ضيفه سباهان أصفهان الإيراني.

وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل، وفي غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما تقدم هارون كمارا للاتحاد في الدقيقة 11، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 15، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.