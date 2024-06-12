برشلونة يضم 3 جواهر من اسبانيول

يشار إلى أن برشلونة أقال مدربه تشافي هيرنانديز من منصبه كمدرب للفريق الأول بعد نهاية الموسم الماضي.

وأعلن برشلونة تعيين الألماني هانز فليك مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل.

ولم يحقق الفريق الكتالوني أي ألقاب في الموسم الماضي بعد خسارة الدوري الإسباني وأيضاً توديع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.