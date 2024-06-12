برشلونة يضم 3 جواهر من اسبانيول
تعاقد نادي برشلونة مع 3 لاعبين صغار السن من نادي إسبانيول في صفقة لتدعيم الصفوف في قطاع الناشئين.
ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه من قطاع الناشئين بمواهب صاعدة لتأمينها في المرحلة القادمة واستدعاء لاعبين صغار السن.
وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن تعاقد برشلونة مع 3 لاعبين من أكاديمية إسبانيول.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الثلاثة هم تشافي ميرانجيلز مواليد 2009 بجانب الثنائي أوناي بالمون وبيري فيلاكورتا مواليد 2010.
ويسعى برشلونة لتدعيم الصفوف بالعديد من اللاعبين الصاعدين لبناء فريق مميز في المستقبل القريب.
يشار إلى أن برشلونة أقال مدربه تشافي هيرنانديز من منصبه كمدرب للفريق الأول بعد نهاية الموسم الماضي.
وأعلن برشلونة تعيين الألماني هانز فليك مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل.
ولم يحقق الفريق الكتالوني أي ألقاب في الموسم الماضي بعد خسارة الدوري الإسباني وأيضاً توديع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.