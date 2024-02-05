"الشيرينغيتو" يسخر من غريزمان بسبب تغريدة الضحك (صورة)
سخر جوسيب بيدريول، مقدم برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، من التغريدة التي نشرها الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، عقب التعادل مع ريال مدريد في ديربي الدوري الإسباني.
وتعادل أتلتيكو مع الريال بهدف لمثله، أمس الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليغا.
ونشر غريزمان على حسابه بمنصة "إكس" عقب الديربي، رموزا لوجوه تضحك بسخرية، دون إضافة أي كلمة.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن رسالة غريزمان تعني أنه يأخذ ما حدث في الملعب على أنه مزحة.
فيما رد الإعلامي جوسيب بيدريول، عبر برنامجه بشكل ساخر، قائلا: "على ماذا تضحك غريزمان؟ بسبب خسارتك الدوري؟".
وشهدت المباراة بعض الحالات الجدلية على مستوى التحكيم، أبرزها إلغاء هدف لسافيتش مدافع أتلتيكو في بداية الشوط الثاني بسبب التسلل.
وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع.