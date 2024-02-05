"الشيرينغيتو" يسخر من غريزمان بسبب تغريدة الضحك (صورة)

سخر جوسيب بيدريول، مقدم برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، من التغريدة التي نشرها الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، عقب التعادل مع ريال مدريد في ديربي الدوري الإسباني.

وتعادل أتلتيكو مع الريال بهدف لمثله، أمس الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليغا.

ونشر غريزمان على حسابه بمنصة "إكس" عقب الديربي، رموزا لوجوه تضحك بسخرية، دون إضافة أي كلمة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن رسالة غريزمان تعني أنه يأخذ ما حدث في الملعب على أنه مزحة.