"لا يفهمون كرة القدم".. تين هاغ يرد على المطالبين بإقالته
رد الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على الانتقادات التي تطاله وبعض المطالبين بضرورة إقالته بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.
وواصل مانشتر يونايتد معاناته المستمرة خلال الموسم الحالي بالتراجع إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب الخروج بموسم صفري محتمل.
وكانت آخر الصدمات التي تعرض لها عندما خسر من كريستال بالاس برباعية دون رد، ضمن الجولة 36 من منافسات البريميرليغ.
واقترب رحيل تين هاغ عن مانشستر يونايتد أكثر من أي وقتٍ مضى؛ بسبب النتائج المتراجعة وأزماته مع النجوم.
وقال تين هاغ في تصريحات نقلها فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه على منصة "إكس": "أرى بعض التعليقات، إما أنهم لا يملكون أي معرفة بكرة القدم، أو أنهم لا يعرفون شيئًا عن إدارة فريق كرة قدم".
وأضاف: "أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يرون المشاكل ويتحلون بالصبر".
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه آرسنال في المباراة التي ستجمعهما، مساء الأحد، في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
خاض يونايتد 110 مباريات تحت قيادة المدرب الهولندي صاحب الـ54 عاما، حقق خلالها الفوز في 65 مناسبة، وتعادل 15 مرة، وخسر في 30 بالبطولات كافة.
وتوج مانشتر يونايتد بلقب وحيد وهو كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، خلال الموسم الماضي، وحل وصيفا لكأس الاتحاد آنذاك.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي آرسنال ثانيا برصيد 83 نقطة.