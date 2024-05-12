"لا يفهمون كرة القدم".. تين هاغ يرد على المطالبين بإقالته

رد الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على الانتقادات التي تطاله وبعض المطالبين بضرورة إقالته بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وواصل مانشتر يونايتد معاناته المستمرة خلال الموسم الحالي بالتراجع إلى المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب الخروج بموسم صفري محتمل.

وكانت آخر الصدمات التي تعرض لها عندما خسر من كريستال بالاس برباعية دون رد، ضمن الجولة 36 من منافسات البريميرليغ.

واقترب رحيل تين هاغ عن مانشستر يونايتد أكثر من أي وقتٍ مضى؛ بسبب النتائج المتراجعة وأزماته مع النجوم.