الركراكي: نسينا مركزنا في المونديال.. أمم أفريقيا لا تعترف بالأسماء

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مباراة الغد ستكون مختلفة تماما عن تلك التي فاز خلالها "أسود الأطلس" بدار السلام 2-صفر ضمن تصفيات كأس العالم خاصة بعد أن حققت بعض المنتخبات الصغيرة نتائج غير متوقعة أمام فرق قوية مثل مصر والجزائر والكاميرون ونيجيريا.

وأوضح الركراكي: "مثلما شاهد الجميع منذ بداية البطولة لا توجد مباراة سهلة بل هناك العديد من المفاجآت وبالنسبة لنا فإن المباراة الأولى مهمة لكي ندخل في المنافسة.

"سندخل المواجهة مثلما نفعل دائما بانتزاع النقاط الثلاث لكي نكسب الثقة من البداية".

وأضاف: "من الأكيد أن مباراة الغد ستكون مختلفة عن تلك التي لعبناها في دار السلام ضمن تصفيات كأس العالم على اعتبار أننا في منافسة مغايرة وتحفيزات جديدة للمنافس بعد أن تابعوا بدورهم المفاجآت التي حصلت، نحن جاهزون بعد 15 يوما من التحضيرات وما نركز عليه أكثر هو مؤهلاتنا وكيفية الدخول في المباراة".