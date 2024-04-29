تفاصيل رسالة "قوية" من رونالدو لمدرب مانشستر يونايتد السابق
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن رسالة "قوية" يقال إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرسلها إلى رالف رانجنيك خلال فترة عمل الأخير كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد.
وعاد رونالدو إلى أولد ترافورد عام 2021 عندما كان أولي جونار سولشاير يدرب مانشستر يونايتد، لكن النرويجي أقيل من منصبه في نوفمبر من ذلك العام، مع تعيين رانجنيك حتى نهاية ذلك الموسم.
ووفقا للصحيفة فإن رونالدو قدم طلبًا إلى رانجنيك بخصوص وقت لعبه، حيث أبلغ رونالدو المدرب بأنه سيلعب أربع مباريات من أصل خمس.
ويقال أيضا إن رونالدو أصر على أنه في المباراة الوحيدة التي سيغيب عنها، لن يكون على مقاعد البدلاء بل سيشاهدها في المنزل بدلا من ذلك.
وظل رونالدو مع مانشستر يونايتد حتى نوفمبر 2022، قبل أن ينضم للنصر السعودي في يناير 2023.
وقبل مغادرة مانشستر يونايتد مباشرة انتقد رونالدو النادي بشدة خلال مقابلة مع الصحفي الشهير بيرس مورغان.
وأشار رونالدو إلى رانجنيك خلال تلك المقابلة، قائلًا إنه لم يفهم أحد تعيينه كمدير رياضي، وأضاف أنه "ليس حتى مدربًا".
وقال رونالدو: "لا أعرف ما الذي يحدث، ولكن منذ رحيل أليكس فيرجسون، لم أر أي تطور في النادي، وكان التقدم صفرًا".
وتابع هداف النصر حاليا: "على سبيل المثال، لدينا نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أن النادي مثل مانشستر يونايتد بعد إقالة سولشاير، أحضروا المدير الرياضي رانجنيك، وهو أمر لا يفهمه أحد".
وواصل: "هذا الرجل ليس حتى مدربا، لم أفاجأ أنا فقط بل العالم أجمع، هل تعلم؟.
وأردف: "بالطبع، في رأيي، يجب أن نكون صادقين، إذا لم تكن مدربًا، فكيف ستصبح مدربًا لمانشستر يونايتد؟ إنه شيء يجب أن أقول إن مانشستر لا يتبعه".
في المجمل، شارك رونالدو في 22 مباراة تحت قيادة رانجنيك، سجل خلالها 12 هدفًا.