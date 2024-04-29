تفاصيل رسالة "قوية" من رونالدو لمدرب مانشستر يونايتد السابق

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن رسالة "قوية" يقال إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرسلها إلى رالف رانجنيك خلال فترة عمل الأخير كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد.

وعاد رونالدو إلى أولد ترافورد عام 2021 عندما كان أولي جونار سولشاير يدرب مانشستر يونايتد، لكن النرويجي أقيل من منصبه في نوفمبر من ذلك العام، مع تعيين رانجنيك حتى نهاية ذلك الموسم.

ووفقا للصحيفة فإن رونالدو قدم طلبًا إلى رانجنيك بخصوص وقت لعبه، حيث أبلغ رونالدو المدرب بأنه سيلعب أربع مباريات من أصل خمس.

ويقال أيضا إن رونالدو أصر على أنه في المباراة الوحيدة التي سيغيب عنها، لن يكون على مقاعد البدلاء بل سيشاهدها في المنزل بدلا من ذلك.

وظل رونالدو مع مانشستر يونايتد حتى نوفمبر 2022، قبل أن ينضم للنصر السعودي في يناير 2023.