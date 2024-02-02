ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يعود للانتصارات ويتخطى وولفرهامبتون

تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة عن طريق ماركوس راشفورد، قبل أن يضيف راسموس هويلند الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 71 سجل بابلو سارابيا هدف تقليص الفارق لوولفرهامبتون من ضربة جزاء، قبل أن يعود مانشستر يونايتد للتقدم مجددا بهدف سجله سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 75.

وسجل ماكس كيلمان الهدف الثاني لوولفرهامبتون في الدقيقة 85، ثم سجل زميله بيدرو نيتو هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بدقيقتين فقط، سجل كوبي ماينو هدف الفوز لمانشستر يونايتد.