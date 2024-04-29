صور تظهر القوة العضلية الكبيرة لمهاجم ريال مدريد القادم

أظهرت أحدث الصور التي نشرها نادي بالميراس لتدريباته، القوة العضلية المميزة للنجم الشاب إندريك فيليبي، والذي سينضم لريال مدريد الإسباني، مع بداية الموسم المقبل.

كان نادي ريال مدريد أعلن في ديسمبر 2022، أنه توصل إلى اتفاق مع إندريك للانضمام إلى الفريق، عندما يبلغ 18 عاما، وذلك في يوليو من هذا العام، في صفقة تبلغ قيمتها 70 مليون يورو.

وإندريك هو الأحدث في سلسلة طويلة من المواهب في البرازيل، ويتم ترشيحه لقمّة اللعبة.