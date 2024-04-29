صور تظهر القوة العضلية الكبيرة لمهاجم ريال مدريد القادم
أظهرت أحدث الصور التي نشرها نادي بالميراس لتدريباته، القوة العضلية المميزة للنجم الشاب إندريك فيليبي، والذي سينضم لريال مدريد الإسباني، مع بداية الموسم المقبل.
كان نادي ريال مدريد أعلن في ديسمبر 2022، أنه توصل إلى اتفاق مع إندريك للانضمام إلى الفريق، عندما يبلغ 18 عاما، وذلك في يوليو من هذا العام، في صفقة تبلغ قيمتها 70 مليون يورو.
وإندريك هو الأحدث في سلسلة طويلة من المواهب في البرازيل، ويتم ترشيحه لقمّة اللعبة.
وأظهرت الصور الاهتمام الكبير من اللاعب الشاب ببناء كتلته العضلية بالشكل الأمثل، وبدا أنه يهتم بشكل أكبر بتدريبات القدم، حيث ظهرت الكتلة العضلية في كلتا قدميه بارزة بشكل واضح، ما يؤكد رغبته في التواجد والتأقلم بشكل سريع مع الريال من الموسم الجديد، وهي الأزمة التي كانت تواجه عدة لاعبين جدد في "الميرنغي"، كان آخرهم التركي أردا غولر، الذي تم وضع تدريبات بدنية مكثفة له لبناء عضلاته بشكل أكبر.
إندريك البالغ 17 عاما حقق 5 ألقاب مع بالميراس، بواقع 2 دوري برازيلي 2022 و2023، وكأس السوبر البرازيلي 2023، وكأس باوليستا مرتين 2023 و2024.
وأصبح إندريك أصغر لاعب يظهر لأول مرة ويسجّل لصالح نادي بالميراس، كما بات اللاعب الوحيد في تاريخ النادي الذي حصل على الجوائز في كل المستويات العمرية.