بعد التتويج بمونديال قطر.. تمديد عقد ليونيل سكالوني مع منتخب الأرجنتين حتى 2026

ونشر حساب الاتحاد الأرجنتيني عبر تويتر صورة للمدرب وكتب عليها إن سكالوني مستمر حتى 2026.

وقاد المدرب البالغ عمره 44 عاما المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

ويتولى سكالوني تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب إلى منصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 إضافة إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.