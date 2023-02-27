بعد التتويج بمونديال قطر.. تمديد عقد ليونيل سكالوني مع منتخب الأرجنتين حتى 2026
قاد المدرب البالغ عمره 44 عاما المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الإثنين عن تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ليونيل سكالوني حتى 2026.
قرار تمديد عقد سكالوني قبل ساعات من بداية حفل جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"
ونشر حساب الاتحاد الأرجنتيني عبر تويتر صورة للمدرب وكتب عليها إن سكالوني مستمر حتى 2026.
وقاد المدرب البالغ عمره 44 عاما المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.
ويتولى سكالوني تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب إلى منصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 إضافة إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.
ويأتي قرار تمديد عقد سكالوني قبل ساعات من بداية حفل جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حيث ينافس على جائزة مدرب العام مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.