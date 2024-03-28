طفل أرجنتيني بعمر العشر سنوات يهزم بطل العالم في الشطرنج

أصبح الطفل الأرجنتيني فاوستينو أورو الملقب بـ "ميسي الشطرنج" حديث العالم؛ بعدما هزم ماغنوس كارلسن بطل العالم في الشطرنج.

وقال فاوستينو أورو قبل ثوانٍ من بدء ممارسة لعبة حياته: "إذا خسرت هذا، يجب أن أتقاعد من لعبة الشطرنج".

وبات "أورو" أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى نهائيات كأس العالم ويلعب في الأدوار المتقدمة.

وفي يونيو 2023، أصبح "أورو" أصغر لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز التصنيف 2300، متجاوزًا الرقم القياسي الذي يحمله الأوزبكي جافوخير سينداروف بسبعة أشهر.

واستغل أورو خطأً فادحًا من قبل النرويجي ماغنوس كارلسن، وحسم المباراة لصالحه، ما أدى إلى استسلام كارلسن.

ويحلم أورو بأن يصبح أستاذًا كبيرًا من المصنفين الأوائل عالميًا في لعبة الشطرنج، ولهذا السبب انتقل إلى برشلونة حيث يتدرب مع الأستاذ الأرجنتيني الكبير توماس سوسا.