وزارة الرياضة تكلف رسميًّا لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة نادي الزمالك

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا بشأن الاستقالة التي تقدَّم بها مجلس إدارة نادي الزمالك بكامل تشكيله مؤخرًا، حيث كلف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي جدد لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة، حتى موعد إجراء الانتخابات.

وقرر مجلس إدارة الزمالك تقديم استقالة جماعية من النادي أول أمس السبت وتم تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة.

وقال البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شؤون النادى وذلك بعد ما تولّى المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025، وحتى الآن وتحمل مسؤوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدَّم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسؤوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات".