وزارة الرياضة تكلف رسميًّا لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة نادي الزمالك

وزارة الرياضة تكلف رسميًّا لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة نادي الزمالك
أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا بشأن الاستقالة التي تقدَّم بها مجلس إدارة نادي الزمالك بكامل تشكيله مؤخرًا، حيث كلف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي جدد لإدارة شؤون النادي في الفترة المقبلة، حتى موعد إجراء الانتخابات.
وقرر مجلس إدارة الزمالك تقديم استقالة جماعية من النادي أول أمس السبت وتم تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة.
وقال البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شؤون النادى وذلك بعد ما تولّى المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025، وحتى الآن وتحمل مسؤوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدَّم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسؤوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات".
وأضاف البيان: "وحيث إن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادي، وفي هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خريطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي، وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن".
وتابع: "وبناء على ما تقدَّم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شؤون النادي، إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمالها شؤونها في تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا".
واختتم البيان: "تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد الذي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة".