"يلو".. جمهور الاتحاد يرفع "تيفو" مثيرا أمام الأهلي (فيديو)

ومع انطلاق المباراة، رفعت جماهير الاتحاد تيفو "yellow" باللغة الإنجليزية، في إشارة إلى دوري "يلو" الذي هبط له الأهلي قبل موسمين ثم عاد مطلع الموسم الجاري.

واضطر النادي الأهلي لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، بعدما هبط نهاية الموسم قبل الماضي.

وتعثر الأهلي في المباراتين الأخيرتين، ليصبح رصيده 48 نقطة في المركز الثالث، متقدما بفارق نقطتين فقط على الاتحاد، حامل اللقب، الذي يحتل المركز الرابع بعد صحوة متأخرة.

وتحسنت نتائج فريق المدرب مارسيلو غاياردو أخيرا، ليفوز ست مرات في آخر سبع مباريات، وكان تعثره الوحيد في هذه المواجهات أمام الهلال المتصدر، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من استعادة اللقب.

في المقابل، تراجع أداء فريق المدرب ماتياس يايسله، ليحقق الأهلي انتصارين فقط في آخر ست مباريات، تعرض فيها لهزيمتين، ليكون احتفاظه بالمركز الثالث محل شك.