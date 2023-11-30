تصنيف "فيفا".. الأرجنتين تحافظ على الصدارة وتراجع البرازيل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي للمنتخبات والذي شهد عدة تغييرات على مستوى الترتيب.

وتراجع منتخب البرازيل ليحتل المركز الخامس بدلًا من المركز الثالث في آخر تصنيف للمنتخبات.

وخسرت البرازيل في التوقف الدولي الماضي أمام كولومبيا والأرجنتين، كما شهد التصنيف تقدّم منتخب إنجلترا الذي جاء في المركز الثالث، كما إن منتخب بلجيكا ظهر في المرتبة الرابعة مع تراجع منتخب البرازيل إلى المركز الخامس.

وعلى مستوى أفريقيا، تقدم منتخب مصر مركزين في التصنيف ليحتل المركز الـ33 عالميًّا، برصيد 1518.91 نقطة، بعدما احتل المركز الـ35 في التصنيف السابق للمنتخبات، إذ حقق الفوز على جيبوتي وسيراليون خلال التوقف الأخير بتصفيات كأس العالم 2026.