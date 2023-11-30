تصنيف "فيفا".. الأرجنتين تحافظ على الصدارة وتراجع البرازيل
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي للمنتخبات والذي شهد عدة تغييرات على مستوى الترتيب.
وتراجع منتخب البرازيل ليحتل المركز الخامس بدلًا من المركز الثالث في آخر تصنيف للمنتخبات.
وخسرت البرازيل في التوقف الدولي الماضي أمام كولومبيا والأرجنتين، كما شهد التصنيف تقدّم منتخب إنجلترا الذي جاء في المركز الثالث، كما إن منتخب بلجيكا ظهر في المرتبة الرابعة مع تراجع منتخب البرازيل إلى المركز الخامس.
وعلى مستوى أفريقيا، تقدم منتخب مصر مركزين في التصنيف ليحتل المركز الـ33 عالميًّا، برصيد 1518.91 نقطة، بعدما احتل المركز الـ35 في التصنيف السابق للمنتخبات، إذ حقق الفوز على جيبوتي وسيراليون خلال التوقف الأخير بتصفيات كأس العالم 2026.
وعلى مستوى آسيا، جاء المنتخب الياباني في الصدارة بالمركز الـ17، ويليه إيران (21) وكوريا الجنوبية (23)، وأستراليا (25)، ثم السعودية (56).
ويبقى منتخب السعودية خامسًا على المستوى العربي بعد كلٍّ من المغرب وتونس والجزائر ومصر بتواجده في المرتبة الـ(56)، يليه قطر (58)، العراق (63)، الإمارات (64).
وتقدم منتخب السعودية مركزًا واحدًا بعدما كان في المركز الـ57 خلال الشهرين الماضيين.
ترتيب المنتخبات في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر
1- الأرجنتين.
2- فرنسا.
3- إنجلترا.
4- بلجيكا.
5- البرازيل.
6- هولندا.
7- البرتغال.
8- إسبانيا.
9- إيطاليا.
10- كرواتيا.
وجاء تصنيف منتخبات أفريقيا، كالتالي:
13- المغرب
20- السنغال
28- تونس
30- الجزائر
33- مصر
42- نيجيريا
46- الكاميرون
47- مالي
50- كوت ديفوار
51 - مالي
57- بوركينا فاسو
60 - غانا