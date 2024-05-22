فينيسيوس يختار خليفة توني كروس في الرقم 8 (صورة)

ويرتدي فالفيردي حاليًا القميص رقم 15 مع ريال مدريد ، ويشارك في أغلب مباريات الموسم الحالي كلاعب وسط بجانب دوره كجناح هجومي في بعض الأوقات.

ويبلغ فالفيردي 25 عامًا ، وانضم إلى ريال مدريد قادمًا من بينارول بطل أوروغواي في صيف 2015 وعمره لا يتجاوز 16 عامًا.

ولعب فالفيردي معارًا لمدة موسم مع ديبورتيفو لاكورونا الإسباني قبل عودته لفريق كاستيا بنادي ريال مدريد.

وتم تصعيد فالفيردي للفريق الأول في صيف 2018 ، وظهر بمستويات رائعة في الموسمين الأخيرين مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.