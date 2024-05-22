فينيسيوس يختار خليفة توني كروس في الرقم 8 (صورة)
اختار البرازيلي فينيسيوس جونيور ، نجم ريال مدريد الإسباني ، اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 8 في الموسم المقبل بعد إعلان الألماني توني كروس نجم وسط الفريق اعتزاله بشكل رسمي.
وأكد كروس إنهاء مشواره الكروي عقب منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.
ونشر الأورغوياني فيديريكو فالفيردي ، نجم ريال مدريد ، عبر حسابه بموقع انستغرام صورة له مع توني كروس كرسالة وداعية للنجم الألماني.
وعلق اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور على صورة فالفيردي:" أنت الوريث الشرعي للرقم 8".
وجاءت رسالة فينيسيوس كإشارة لرغبته في ارتداء فالفيردي قميص توني كروس بعد اعتزاله في الموسم المقبل.
ويرتدي فالفيردي حاليًا القميص رقم 15 مع ريال مدريد ، ويشارك في أغلب مباريات الموسم الحالي كلاعب وسط بجانب دوره كجناح هجومي في بعض الأوقات.
ويبلغ فالفيردي 25 عامًا ، وانضم إلى ريال مدريد قادمًا من بينارول بطل أوروغواي في صيف 2015 وعمره لا يتجاوز 16 عامًا.
ولعب فالفيردي معارًا لمدة موسم مع ديبورتيفو لاكورونا الإسباني قبل عودته لفريق كاستيا بنادي ريال مدريد.
وتم تصعيد فالفيردي للفريق الأول في صيف 2018 ، وظهر بمستويات رائعة في الموسمين الأخيرين مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.