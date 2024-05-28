الترتيب النهائي لدوري روشن السعودي والهابطون لـ"يلو"

أبها يهبط لدوري يلو

وفي نفس الجولة خسر أبها 2-1 أمام مضيفه الحزم في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم ليهبط إلى دوري يلو.

كما هبط الطائي بخسارته 2-صفر ضد الأخدود في مباراة أقيمت في نفس التوقيت.

وانضم أبها والطائي بذلك إلى الحزم التي تأكد هبوطه قبل عدة جولات.

وكان مصير أبها في يديه إذ كان يحتاج إلى الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري بغض النظر عن نتيجة مباراة الأخدود والطائي، لكنه فرط في تقدمه بهدف سجله أحمد عبده مطلع الشوط الثاني ليستقبل هدفين عن طريق مهاجم جامبيا محمد باداموسي في الدقيقة 58 ومحمد الثاني قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

فيما أهدر البولندي جريجور كريكوفياك لاعب وسط أبها ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع كان يمكن أن تنعش آمال فريقه في العودة إلى المباراة.

ورفع الحزم رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز الأخير، فيما تجمد رصيد أبها عند 32 نقطة في المركز 16 وكانت تفصله نقطة واحدة فقط عن منطقة الأمان.