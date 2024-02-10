بكاء موسى التعمري بعد خسارة لقب كأس آسيا (فيديو)

دخل موسى التعمري، نجم منتخب الأردن، في نوبة بكاء بعد خسارة فريقه للقب كأس آسيا أمام قطر، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في النهائي على ملعب لوسيل.

واحتفظت قطر بلقب كأس آسيا بفوزها 3-1 على الأردن بفضل ثلاث ركلات من أكرم عفيف هداف البطولة في المباراة النهائية التي أقيمت في استاد لوسيل.

وتوجت قطر باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها بالنسخة الماضية 2019 التي أقيمت في الإمارات عندما تغلبت بالنتيجة ذاتها على اليابان في المباراة النهائية بأبوظبي.