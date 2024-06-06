صدمة للأهلي السعودي.. مانشستر سيتي ينقض على "الصفقة الحلم"

مدرب الأهلي السعودي، ماتياس يايسله، تواصل مع كيميتش لطلب انتقاله للنادي الأهلي، واللاعب أبدى موافقته وعدم ممانعته في حال قدموا له عرضًا مناسبًا ولناديه".

ولكن صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية نشرت تقريرًا قالت فيه إن مانشستر سيتي، يسعى لضم جوشوا كيميش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صدمة قوية لخطة الأهلي لتدعيم دفاعه.

وينتهي عقده الحالي في عام 2025، وسيتعين على مانشستر سيتي التواصل مع الفريق البافاري لإتمام الصفقة إذا أرادوا التوقيع معه هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ، منفتح على بيع اللاعب هذا الصيف، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب النادي الألماني في الاستفادة المادية جراء بيع كيميش، بدلًا من الرحيل مجانًا الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، لم يتخذ بعدُ قرارًا بشأن ما إذا كان سيغادر أم لا، خاصة مع ظهور تقارير عن رغبة برشلونة في ضمه أيضًا.

وكان النجم الألماني خاض 43 مواجهة مع الفريق البافاري، بالموسم المنصرم، بالمسابقات جميعها، إذ أحرز هدفين وصنع 10.

ويعد الدولي الألماني بمثابة الصفقة الحلم لجماهير الأهلي السعودي التي دشنت أكثر من "هاشتاغ" على منصة إكس للمطالبة بضمه الصيف القادم على وجه السرعة.