ركلات الترجيح تقود أرسنال لربع نهائي دوري الأبطال على حساب بورتو

انتزع أرسنال الإنجليزي ورقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو البرتغالي بعدما فاز عليه بركلات الترجيح (4 ـ 2) عقب نهاية المباراة (1ـ 0) لأرسنال وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها بورتو ذهابا على ملعبه.

ودخل أرسنال المباراة مستغلا الفترة الإيجابية التي يمر بها هذا الموسم محليا وأوروبيا، لكنه اصطدم بدفاع متماسك لبورتو، لينتظر حتى الدقيقة الحادية والأربعين لتسجيل الهدف الأول بواسطه البلجيكي "لياندرو تروسار" بعد تمريرة من النرويجي "مارتن أوديغارد" لينهي الشوط الأول على أسبقية ضئيلة لكنها منحت الفريق اللندني الفرصة لتعديل الكفة بين مواجهتي الذهاب والإياب (1ـ 1).

وتميز اللعب في الفترة الثانية بالحذر من قبول هدف مباغت من كلا الفريقين، ليستمر تقدم أرسنال طيلة المباراة والشوطين الإضافيين اللذين لم يغيرا وجهة المباراة نحو ركلات الترجيح لحسم ورقة التأهل.

وخلال حصة الركلات الترجيحية، تألق لاعبو أرسنال، بتسجيل الركلات الأربع التي تقدموا لها عبر كل من أوديغارد وهافيرتز وساكا ورايس، فيما أخفق من جانب بورتو كل من وينديل وغالينو مقابل نجاح المخضرم بيبي وماركو غروجيتش فقط في التسجيل، ليتأهل أرسنال لربع النهائي بالركلات الترجيحية (4 ـ2).

وتستكمل الأربعاء مباريات الدور ثمن النهائي بإجراء آخر مواجهتين حيث يلتقي أنتر ميلانو بأتلتيكو مدريد فيما يواجه إيندهوفن الهولندي بوروسيا دورتموند.