تصعيد آخر من بنزيما تجاه نادي الاتحاد

يذكر أن هناك خلافًا بين بنزيما، ومدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، تسبب في زيادة مشاكل النجم الفرنسي مع نادي الاتحاد.

وبدأ الخلاف عندما طلب غاياردو من بنزيما التوجه لأداء تدريبات انفرادية؛ الأمر الذي رفضه النجم الفرنسي، معللا بأنه انتهى من البرنامج المُعد له عندما كان الفريق معسكرًا في دبي.

كريم بنزيما كان هدفه الدخول في التدريبات الجماعية، وتحديدًا التقسيمة التي أجريت للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفيصلي الأخيرة ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، التي كسبها الاتحاد 4-0، وهو ما رفضه المدرب، وأغضب اللاعب، ليخرج من التدريبات.

ولا تعد هذه هي الأزمة الأولى بين الثنائي؛ إذ بدأ التوتر عندما تخلف بنزيما عن تدريبات الفريق في جدة، التي سبقت عودة اللاعبين استعدادًا للمغادرة إلى دبي، من أجل التحضير للمعسكر الإعدادي، الذي استمر أسبوعين، ووقتها رفض المدرب أن ينضم المهاجم الفرنسي إلى المعسكر، وفرض عليه برنامجًا خاصًّا، يؤديه بمقر النادي.