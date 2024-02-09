تصعيد آخر من بنزيما تجاه نادي الاتحاد
صعّد الفرنسي كريم بنزيما، أزمته مع نادي الاتحاد السعودي، بعد أن طلب الرحيل خلال فترة انتقالات يناير، ولم يستجب النادي الجداوي لطلبه.
وارتبط اسم بنزيما بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الأخير، وسط تقارير صحفية تشير إلى رغبة أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال، في التعاقد معه.
وعطّل كريم بنزيما حسابه في موقع "إنستغرام"، بعد يومين من خسارة الاتحاد 2/5 أمام النصر في الدوري السعودي.
وفاجأ بنزيما مشجعيه بإعادة فتح حسابه في موقع "إنستغرام"، اليوم الجمعة مرة أخرى، ولكن بشكل أثار صدمة لدى مشجعي الاتحاد.
وفوجئ متابعو بنزيما، بقيام النجم الفرنسي بحذف كل صوره الخاصة مع نادي الاتحاد من حسابه، دون أي تعليق منه حتى الآن.
يذكر أن هناك خلافًا بين بنزيما، ومدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، تسبب في زيادة مشاكل النجم الفرنسي مع نادي الاتحاد.
وبدأ الخلاف عندما طلب غاياردو من بنزيما التوجه لأداء تدريبات انفرادية؛ الأمر الذي رفضه النجم الفرنسي، معللا بأنه انتهى من البرنامج المُعد له عندما كان الفريق معسكرًا في دبي.
كريم بنزيما كان هدفه الدخول في التدريبات الجماعية، وتحديدًا التقسيمة التي أجريت للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفيصلي الأخيرة ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، التي كسبها الاتحاد 4-0، وهو ما رفضه المدرب، وأغضب اللاعب، ليخرج من التدريبات.
ولا تعد هذه هي الأزمة الأولى بين الثنائي؛ إذ بدأ التوتر عندما تخلف بنزيما عن تدريبات الفريق في جدة، التي سبقت عودة اللاعبين استعدادًا للمغادرة إلى دبي، من أجل التحضير للمعسكر الإعدادي، الذي استمر أسبوعين، ووقتها رفض المدرب أن ينضم المهاجم الفرنسي إلى المعسكر، وفرض عليه برنامجًا خاصًّا، يؤديه بمقر النادي.