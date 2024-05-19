رغم أزمة ضربة الجزاء.. طلب مفاجئ من الهلال لنهائي كأس الملك

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي طالب بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة "الزعيم" ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية، اليوم الأحد، فإن "إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعيين طاقم تحكيم أجنبي في مواجهة النصر في نهائي كأس الملك".

واقتنص الهلال تعادلًا قاتلًا أمام نظيره النصر بالمباراة الأخيرة التي جرت بين الفريقين ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري السعودي على ملعب "الأول بارك"، في مواجهة شهدت جدلًا تحكيميًّا.