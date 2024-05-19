رغم أزمة ضربة الجزاء.. طلب مفاجئ من الهلال لنهائي كأس الملك
كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي طالب بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة "الزعيم" ضد النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية، اليوم الأحد، فإن "إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعيين طاقم تحكيم أجنبي في مواجهة النصر في نهائي كأس الملك".
واقتنص الهلال تعادلًا قاتلًا أمام نظيره النصر بالمباراة الأخيرة التي جرت بين الفريقين ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري السعودي على ملعب "الأول بارك"، في مواجهة شهدت جدلًا تحكيميًّا.
هدف النصر الأول جاء بعد مرور 24 ثانية فقط عن طريق أوتافيو بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع نجح الهلال في العودة عن طريق ميتروفيتش من ركلة جزاء، بعد قيام ساديو ماني بعرقلة نجم "الزعيم"، في كرة رأى العديد من المحللين أنها لم تكن تستحق احتسابها.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 90 نقطة من 29 انتصار و3 تعادلات دون أي هزيمة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 78 نقطة.
ولم يتم تحديد موعد نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، حتى الآن، إذ أشارت تقارير سابقة أنه سيقام يوم الـ31 من مايو الجاري.
وتأهل النصر للنهائي بعد الفوز على الخليج، فيما تأهل الهلال بعد تغلبه على الاتحاد.
ويلتقي الهلال والنصر في نهائي كأس الملك للمرة السادسة، حيث فاز الهلال سابقًا بـ3 ألقاب مقابل لقبين للنصر.