فليك بعد الهزيمة أمام اليابان: أنا المدرب المناسب لقيادة منتخب ألمانيا

وكانت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، تتمنى أن تكون المباراة بداية جديدة قبل تسعة أشهر من استضافة بطولة أوروبا 2024، لكنها تجرعت مرارة الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالي وسط صيحات استهجان الجماهير.

وكان فليك تحت المجهر بالفعل قبل المباراة عقب تحقيق أربعة انتصارات فقط في آخر 16 مباراة، والخروج من الدور الأول بكأس العالم في قطر العام الماضي.

وستسفر هذه الهزيمة عن تعالي الأصوات المطالبة برحيل فليك.

وقال المدرب للصحفيين: "أعرف أن كرة القدم متغيرة ولا يمكنني توقع ما سيحدث لكن من جانبي حاولنا فعل كل شيء لتجهيز الفريق جيدا".

وأضاف: "أعتقد أننا نؤدي عملا جيدا وأرى أنني الرجل المناسب للمهمة"، ردا على الشكوك بشأن مستقبله.

ولم تستمتع ألمانيا بأي نجاح في فترة فليك منذ تولى القيادة قبل عامين، وخرجت من نهائيات قطر بعد فوز واحد في ثلاث مباريات بدور المجموعات، ولم تظهر أي علامات للتعافي.