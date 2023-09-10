فليك بعد الهزيمة أمام اليابان: أنا المدرب المناسب لقيادة منتخب ألمانيا
قال هانز فليك، مدرب ألمانيا، إنه لا يزال يعتبر نفسه الشخص المناسب لقيادة المنتخب بعد الهزيمة الصادمة على أرضه 4-1 من اليابان في لقاء ودي، يوم السبت، رغم تزايد الضغط عليه وسط سلسلة نتائج سيئة.
وكانت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، تتمنى أن تكون المباراة بداية جديدة قبل تسعة أشهر من استضافة بطولة أوروبا 2024، لكنها تجرعت مرارة الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالي وسط صيحات استهجان الجماهير.
وكان فليك تحت المجهر بالفعل قبل المباراة عقب تحقيق أربعة انتصارات فقط في آخر 16 مباراة، والخروج من الدور الأول بكأس العالم في قطر العام الماضي.
وستسفر هذه الهزيمة عن تعالي الأصوات المطالبة برحيل فليك.
وقال المدرب للصحفيين: "أعرف أن كرة القدم متغيرة ولا يمكنني توقع ما سيحدث لكن من جانبي حاولنا فعل كل شيء لتجهيز الفريق جيدا".
وأضاف: "أعتقد أننا نؤدي عملا جيدا وأرى أنني الرجل المناسب للمهمة"، ردا على الشكوك بشأن مستقبله.
ولم تستمتع ألمانيا بأي نجاح في فترة فليك منذ تولى القيادة قبل عامين، وخرجت من نهائيات قطر بعد فوز واحد في ثلاث مباريات بدور المجموعات، ولم تظهر أي علامات للتعافي.
وتابع: "أنا محبط جدا ويجب أن نعترف بأن اليابان فريق بارع، لم نجد وسائل للتغلب على هذا الدفاع المحكم.
"بدأنا بشكل جيد لكنهم سجلوا من أول فرصة، انتفضنا وتعادلنا وشعرنا بالدعم، لكنهم سجلوا مجددا وارتكبنا الكثير من الأخطاء الفردية في الشوط الثاني".
ويتعين على فليك، الذي بدأ فترته بثمانية انتصارات متتالية، تجهيز المنتخب لمواجهة فرنسا وصيفة بطلة العالم 2022 يوم الثلاثاء المقبل.
وواصل مدرب بايرن ميونخ السابق: "سنتحضر جيدا وسنتعافى، اخترنا هذه المباريات لأننا نريد مواجهة الأفضل.
"أمس لم نكن مستعدين للتفوق على هذا المنافس، سنستعد لفرنسا وسنحفز الفريق للعب بشجاعة، هذا عملنا اليومي ويمكنني تفهم الانتقادات.
"نحن فريق متحد، تعرضنا لهزيمة ثقيلة أمس لكن يجب أن نتخلص من آثارها وأن نلعب بطريقة مختلفة أمام فرنسا".