ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتجاوز نيوكاسل ويلاحق مانشستر سيتي
أبقى آرسنال على حظوظه قائمة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز 2/0 على مضيفه نيوكاسل اليوم الأحد في الجولة الـ35 من البريميرليغ.
وتقدم لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد بالهدف الأول لآرسنال في الدقيقة 14 من تسديدة يسارية أرضية من مسافة بعيدة.
وجاء الهدف الثاني لآرسنال بالنيران الصديقة وسجله فابيان شار لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.
وبات رصيد آرسنال 81 نقطة من 35 مباراة ويتأخر بنقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب 34 مباراة.
وحقق آرسنال الفوز 25 مرة مقابل التعادل 6 مرات وخسر 4 مرات في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي.
في المقابل جمدت الخسارة رصيد نيوكاسل عند 65 نقطة من 34 مباراة في المركز الثالث، ويتقدم بنقطتين عن مانشستر يونايتد الرابع الذي لعب 33 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب آرسنال في آخر 3 جولات مع برايتون ونوتينغهام فورست وولفرهامبتون، في حين من المقرر أن يلعب نيوكاسل في آخر 5 جولات مع ليدز يونايتد وليستر سيتي وتشيلسي وأستون فيلا وتشيلسي.
وفي وقت لاحق يلعب ويستهام مع مانشستر يونايتد.