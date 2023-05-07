ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يتجاوز نيوكاسل ويلاحق مانشستر سيتي

أبقى آرسنال على حظوظه قائمة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز 2/0 على مضيفه نيوكاسل اليوم الأحد في الجولة الـ35 من البريميرليغ.

وتقدم لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديغارد بالهدف الأول لآرسنال في الدقيقة 14 من تسديدة يسارية أرضية من مسافة بعيدة.

وجاء الهدف الثاني لآرسنال بالنيران الصديقة وسجله فابيان شار لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.