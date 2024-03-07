رد فعل بيريز بعد أداء ريال مدريد المخيب أمام لايبزيغ

كشفت موقع "ريليفو" رد فعل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعد الأداء المخيب أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد التعادل 1/1 على ملعبه سانتياغو برنابيو مع لايبزيغ، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الميرنغي 1/0 في ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن يتقدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 65.

لكن ويلي أوربان سجل هدف التعادل للايبزيغ بعد ثلاث دقائق، ليتأهل ريال مدريد بنتيجة إجمالية 2/1.