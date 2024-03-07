رد فعل بيريز بعد أداء ريال مدريد المخيب أمام لايبزيغ
كشفت موقع "ريليفو" رد فعل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بعد الأداء المخيب أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.
وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد التعادل 1/1 على ملعبه سانتياغو برنابيو مع لايبزيغ، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الميرنغي 1/0 في ألمانيا.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن يتقدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 65.
لكن ويلي أوربان سجل هدف التعادل للايبزيغ بعد ثلاث دقائق، ليتأهل ريال مدريد بنتيجة إجمالية 2/1.
ووفقا لموقع "ريليفو" فإن فلورنتينو بيريز أظهر انزعاجه من مستوى الفريق ضد لايبزيغ.
سخرية أنشيلوتي
من جهته عبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن عدم رضاه عن التعادل مع لايبزيغ.
وقال أنشيلوتي: "كانت مباراة سيئة، لعبنا بشكل سيئ مع القليل من الكثافة والكثير من القلق، وأثّر الجانب النفسي علينا".
وأضاف المدرب الإيطالي: "لعبنا ضد منافس يتمتع بالجودة، لم يكن لديه ما يخسره، الجانب الذهني كان مهما، عندما كانت لدينا الأفضلية لم نبذل قصارى جهدنا عكس لايبزيغ".
وأتم أنشيلوتي ساخرا: "أغيّر اللاعبين الذين لعبوا بشكل سيئ بين الشوطين، لكنني كنت سأغير نفسي من على مقاعد البدلاء".