NBA.. ليكرز يوقف مسيرة هزائمه أمام دنفر في دوري السلة الأمريكي

وبهذا الفوز أوقف ليكرز مسيرة هزائمه أمام دنفر والتي استمرت في 11 مباراة متتالية.

وسجل الصربي نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الثانية خلال هذه المرحلة، عندما أحرز 33 نقطة، وسيطر على 14 كرة مرتدة، وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه، لكن الفريق خسر أمام ليكرز للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022.

وفي مواجهة أخرى، فاز بوسطن سيلتيكس على مضيفه ميامي هيت 104-84 في المباراة الثالثة بينهما في إقصائيات القسم الشرقي وتقدم عليه 2-1 في النتيجة الإجمالية قبل المباراة الرابعة بين الفريقين التي ستقام في ميامي، غدا الإثنين.

أحرز جايسون تيتوم 23 نقطة للفريق الفائز، كما سيطر على 11 كرة مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه، بينما أسهم زميله جايلن براون في الفوز بإضافة 22 نقطة للرصيد، كما سيطر على ثماني كرات مرتدة.

وخاض ميامي المباراة دون لاعبيه البارزين جيمي باتلر، وتيري روزير، بسبب الإصابة.

وكان بام أديبايو أفضل مسجلي ميامي برصيد 20 نقطة إلى جانب السيطرة على 20 كرة مرتدة.

وفي القسم الشرقي أيضا فاز أورلاندو ماجيك 112-89 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في المباراة الرابعة بينهما ليتعادلا 2-2 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل المباراة الخامسة والتي ستقام في كليفلاند الثلاثاء المقبل.

وفي رابع وآخر مباريات الجولة، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه نيو أورليانز بليكانز 106-85، ليتقدم الفريق الزائر 3-صفر في النتيجة الإجمالية ويصبح على بعد انتصار واحد من المرور للمرحلة المقبلة من إقصائيات القسم الغربي.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين، غدا الإثنين، في نيو أورليانز.