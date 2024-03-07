كلوب يشعل أزمة محمد صلاح ومنتخب مصر بتصريح غامض

أشعل يورغن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أزمة انضمام الجناح الدولي المصري لمنتخب الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي مجددًا.

ورفض ليفربول في وقت سابق من هذا الشهر انضمام صلاح إلى منتخب مصر بحجة عدم جاهزيته الطبية.

وأصر حسام حسن مدرب منتخب مصر على استدعاء صلاح في التوقف الدولي خلال الشهر الجاري.

وظهر صلاح في تدريبات ليفربول الجماعية أمس استعدادًا لمواجهة سبارتا براغ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عن الأمر قال كلوب :"صلاح يبدو سعيدًا ولديه طاقة بعد عودته من الإصابة، لكننا يجب أن نكون حذرين في عملية الدفع به".

وعن انضمامه لمنتخب مصر في التوقف الدولي الشهر الجاري قال كلوب :" "الأمر لا علاقة لي به، الأمر في الحقيقة ليس من اختصاصي، لقد تم مناقشة ذلك الأمر في الإدارات الأخرى، واسمحوا لي أن أقول ذلك بتلك الطريقة".

ولم يوضح كلوب أي قسم في ليفربول يختص بانضمام اللاعب إلى منتخب بلاده ما فتح بابًا آخر للجدل.

ويتمسك حسام حسن بانضمام صلاح في وقت ما زال فيه كلوب يراوغ في مسألة انضمامه؛ ما يعني تأجج الأزمة من جديد خاصة مع عودة الجناح الدولي للتدريبات.

ويلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الإمارات يوم الـ23 من مارس الجاري.