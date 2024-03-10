غوارديولا يشرح لدي بروين سبب استبداله أمام ليفربول (فيديو)
بدا المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متفهما لغضب لاعبه كيفن دي بروين بعد استبداله أمام ليفربول اليوم الأحد في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقرر غوارديولا إخراج دي بروين وإشراك ماتيو كوفاسيتش؛ وهو ما أغضب اللاعب البلجيكي خلال خروجه من المستطيل الأخضر.
لكن غوارديولا بدا متفهما لغضب دي بروين وذهب وجلس بجانبه على دكة البدلاء وبدا أنه يشرح له سبب استبداله.
وأثرت الإصابات على دي بروين، حيث شارك في 14 مباراة فقط مع مانشستر سيتي، سجل فيها هدفين وصنع 12.
وتشير النتيجة إلى التعادل 1/1 حيث وضع جون ستونز مانشستر سيتي في المقدمة في الدقيقة 23، في حين سجل أليكسيس ماك أليستر لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 50.
ويملك ليفربول 63 نقطة من 27 مباراة مقابل 62 نقطة من 27 مباراة أيضا لمانشستر سيتي.
وفوز أي فريق يعني ارتقاءه للصدارة، علما بأن آرسنال يتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 64 نقطة.
والفريق الخاسر بين ليفربول ومانشستر سيتي سيتراجع إلى المركز الثالث.
أما التعادل فيعني تصدر ليفربول وآرسنال جدول الترتيب، ويأتي خلفهما مانشستر سيتي.