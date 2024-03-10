غوارديولا يشرح لدي بروين سبب استبداله أمام ليفربول (فيديو)

وتشير النتيجة إلى التعادل 1/1 حيث وضع جون ستونز مانشستر سيتي في المقدمة في الدقيقة 23، في حين سجل أليكسيس ماك أليستر لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة 50.

ويملك ليفربول 63 نقطة من 27 مباراة مقابل 62 نقطة من 27 مباراة أيضا لمانشستر سيتي.

وفوز أي فريق يعني ارتقاءه للصدارة، علما بأن آرسنال يتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 64 نقطة.

والفريق الخاسر بين ليفربول ومانشستر سيتي سيتراجع إلى المركز الثالث.

أما التعادل فيعني تصدر ليفربول وآرسنال جدول الترتيب، ويأتي خلفهما مانشستر سيتي.