سيميوني يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2027

ويعد المدرب البالغ عمره 53 عاما أكثر من قاد أتلتيكو مدريد في التاريخ بواقع 642 مباراة.

وتجاوز دييغو سيميوني عدد أرقام المدرب المخضرم الراحل لويس أراجونيس صاحب الـ612 مباراة مع الآتلتي.

وقال أتلتيكو في بيان إعلان تجديد عقد سيميوني: "المدرب الأرجنتيني هو الذي قاد أكبر عدد من المباريات لفريقنا في تاريخ النادي (642 مباراة)، وهو الأكثر نجاحا بتحقيقه لـ8 ألقاب، بجانب أنه المدرب الذي قاد نفس الفريق لأكبر عدد من المواسم في تاريخ الدوري الإسباني".

وأضاف: "حتى الآن، حقق سيميوني 380 فوزا.. إنه ليس فقط المدرب الذي قاد فريقنا في أكبر عدد من المباريات الرسمية، لكنه أيضًا الأكثر نجاحًا".