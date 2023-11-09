سيميوني يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2027
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم تمديد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني حتى عام 2027.
ويعد المدرب البالغ عمره 53 عاما أكثر من قاد أتلتيكو مدريد في التاريخ بواقع 642 مباراة.
وتجاوز دييغو سيميوني عدد أرقام المدرب المخضرم الراحل لويس أراجونيس صاحب الـ612 مباراة مع الآتلتي.
وقال أتلتيكو في بيان إعلان تجديد عقد سيميوني: "المدرب الأرجنتيني هو الذي قاد أكبر عدد من المباريات لفريقنا في تاريخ النادي (642 مباراة)، وهو الأكثر نجاحا بتحقيقه لـ8 ألقاب، بجانب أنه المدرب الذي قاد نفس الفريق لأكبر عدد من المواسم في تاريخ الدوري الإسباني".
وأضاف: "حتى الآن، حقق سيميوني 380 فوزا.. إنه ليس فقط المدرب الذي قاد فريقنا في أكبر عدد من المباريات الرسمية، لكنه أيضًا الأكثر نجاحًا".
وحقق سيميوني ثمانية ألقاب مع الفريق منذ توليه المسؤولية عام 2011 ليكون أكثر مدرب تتويجا مع أتلتيكو بفوزه بالدوري الإسباني مرتين ولقب لكأس ملك إسبانيا مرة واحدة والدوري الأوروبي مرتين ومثلهما لكأس السوبر الأوروبية ولقب لكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.
وسبق للاعب الوسط ارتداء قميص أتلتيكو مدريد قبل اعتزاله وسجل 30 هدفا خلال 167 مباراة لعبها في حقبتين مع الفريق الإسباني.