بيسيرو يرحل عن تدريب نيجيريا

وأعلن المدرب البرتغالي عبر منصة (إكس) انتهاء عقده مع الاتحاد النيجيري للعبة.

وكتب بيسيرو: "انتهى عقدنا مع اتحاد نيجيريا لكرة القدم، لقد كان من دواعي الفخر والشرف تدريب نيجيريا، كانت فترة 22 شهرا من التفاني والتضحية والعاطفة والحماس الهائل. نشعر بالإنجاز لما حققناه".

وأضاف: "شكرًا لكم يا رفاق، لقد كان شرفًا لي أن أكون جزءًا من هذه العائلة، لكننا سنكون على تواصل دائم بغض النظر عن المكان".