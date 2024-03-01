بيسيرو يرحل عن تدريب نيجيريا
قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب منتخب نيجيريا، اليوم الجمعة، إنه ترك منصبه بعد أسابيع فقط من قيادة البلاد إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وأعلن المدرب البرتغالي عبر منصة (إكس) انتهاء عقده مع الاتحاد النيجيري للعبة.
وكتب بيسيرو: "انتهى عقدنا مع اتحاد نيجيريا لكرة القدم، لقد كان من دواعي الفخر والشرف تدريب نيجيريا، كانت فترة 22 شهرا من التفاني والتضحية والعاطفة والحماس الهائل. نشعر بالإنجاز لما حققناه".
وأضاف: "شكرًا لكم يا رفاق، لقد كان شرفًا لي أن أكون جزءًا من هذه العائلة، لكننا سنكون على تواصل دائم بغض النظر عن المكان".
وقاد بيسيرو منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم للمرة الأولى منذ 2013، لكنه أهدر تقدمه 1-صفر على مضيفته كوت ديفوار، ليخسر 2-1 في أبيدجان، يوم 11 فبراير شباط الماضي.
وسبق للمدرب المخضرم (63 عاما) أن تولى تدريب السعودية وفنزويلا.