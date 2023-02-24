راشفورد يلمح لإصابته قبل مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ألمح ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد إلى إصابته قبل أيام فقط من موعد مباراة فريقه مع نيوكاسل في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وساعد الدولي الإنجليزي فريقه في الفوز على برشلونة 2-1 مساء الخميس، ومع ذلك، يبدو أن هذا الانتصار كان له ثمن.

ومن المرجح الآن أن يشعر المشجعون بالقلق بعد إجبار راشفورد على الخروج في وقت متأخر من المباراة.

وقد نشر نجم اليونايتد رسالة مشفرة على موقع "إنستغرام" حيث شارك راشفورد صورة لنفسه وهو يسير على طول خط التماس بعد انسحابه برمز تعبيري مع ضمادات، مما يشير إلى أنه أصيب بضربة بحسب صحيفة "ديلي إكسبريس".

كما تمت مشاركة لقطات على الإنترنت تظهر راشفورد البالغ من العمر 25 عامًا وهو يعرج بعد المباراة أيضًا.