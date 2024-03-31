وسط ظروف مناخية صعبة.. اتحاد العاصمة يخسر أمام ريفرز يونايتد

تلقى اتحاد العاصمة الجزائري هدفا في الشوط الأول، ليخسر 1-صفر أمام مضيفه ريفرز يونايتد، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وهز أوجستين أوكيغيبها لاعب ريفرز يونايتد شباك حامل اللقب بعد عشر دقائق من البداية.

وسيطر صاحب الأرض على الكرة، وسط تأثر اتحاد العاصمة بالظروف المناخية الصعبة التي أقيم فيها اللقاء؛ لهطول الأمطار، إلى جانب صيام اللاعبين.

ومع غياب القائد زين الدين بلعيد عن خط الدفاع للإيقاف، استقبل الحارس أسامة بن بوط هدفا مباغتا من أوكيجيبها، ولم يتمكن اتحاد العاصمة من إدراك التعادل.

وتقام مباراة الإياب في الجزائر يوم السابع من أبريل/ نيسان.