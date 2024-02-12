باير ليفركوزن يحسم مستقبل تشابي ألونسو مع الفريق

تحدث سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني، عن مصير تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الأول، خلال الموسم المقبل، في ظل سعي عدة أندية للتعاقد معه.

ويعيش فريق باير ليفركوزن في فترة تألق تحت قيادة تشابي ألونسو، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، وقاد فريقه للفوز على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

وارتبط اسم ألونسو بخلافة الألماني يورغن كلوب في ليفربول بعد إعلان الأخير رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الجاري، كما تم ترشيحه أيضا لخلافة تشافي هيرنانديز في برشلونة.