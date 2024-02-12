باير ليفركوزن يحسم مستقبل تشابي ألونسو مع الفريق
تحدث سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني، عن مصير تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الأول، خلال الموسم المقبل، في ظل سعي عدة أندية للتعاقد معه.
ويعيش فريق باير ليفركوزن في فترة تألق تحت قيادة تشابي ألونسو، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، وقاد فريقه للفوز على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.
وارتبط اسم ألونسو بخلافة الألماني يورغن كلوب في ليفربول بعد إعلان الأخير رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الجاري، كما تم ترشيحه أيضا لخلافة تشافي هيرنانديز في برشلونة.
وقال سيمون رولفس، في تصريحات لقناة "سبورت 1"، يوم الأحد: "أنا متأكد من استمرار تشابي ألونسو، أولًا العقد مستمر حتى 2026، وثانيًا هو يشعر بالراحة مع النادي".
وأضاف: "ألونسو يعلم أننا سنمتلك فريقًا كبيرًا في الموسم المقبل، ويمكنني أن أؤكد للجميع أنه سيستمر معنا لقيادة هذا الفريق".
وكان ألونسو قد مدد عقده مع ليفركوزن قبل بداية الموسم الحالي، حتى 2026، وتمكن خلال آخر 51 مباراة من الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 31 مباراة، محققًا 27 انتصارًا، وتلقى 3 هزائم فقط.
ولم يخسر ليفركوزن حتى الآن في بطولة الدوري الألماني، ليصبح الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يتلق أي هزيمة.