أهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية (فيديو)

بعد التأخر بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب الذهاب لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الأسبوع الماضي في المغرب، دخل الزمالك المصري لقاء الإياب على ستاد القاهرة الدولي بقوة من أجل العودة في النتيجة والإحراز على اللقب.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 23 ليتمكن لاعب خط الوسط أحمد حمدي من افتتاح باب التسجيل وإعلان تقدم فريقه بهدف أول وذلك بعد أن تلقى تمريرة من أحمد زيزو.