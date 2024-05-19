أهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية (فيديو)
فاز نهضة بركان في مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية على قواعده (2 ـ 1)
بعد التأخر بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب الذهاب لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الأسبوع الماضي في المغرب، دخل الزمالك المصري لقاء الإياب على ستاد القاهرة الدولي بقوة من أجل العودة في النتيجة والإحراز على اللقب.
وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 23 ليتمكن لاعب خط الوسط أحمد حمدي من افتتاح باب التسجيل وإعلان تقدم فريقه بهدف أول وذلك بعد أن تلقى تمريرة من أحمد زيزو.
ويسعى الزمالك إلى تحقيق لقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، وللمرة الثانية أيضا على حساب منافسه اليوم نهضة بركان بعد أن كان أحرز اللقب أمامه في نسخة 2019 بعد الفوز في النهائي بركلات الترجيح (5 ـ 3) بعد فوز كل فريق على قواعده (1 ـ 0)