رسالة نارية من الجمهور العراقي للحكم الإيراني (صورة)

الحكم الإيراني علي رضا فغاني، كان قد أشهر الكارت الأحمر للمهاجم أيمن حسين خلال مباراة العراق ضد الأردن في كأس آسيا الماضية.

وأثير جدل كبير حول صحة طرد أيمن حسين بعدما حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 77 عقب الاحتفال لفترة طويلة أمام الأردن، بعدما سجل هدف التقدم 2-1.

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن طرد أيمن حسين قال فيه: "تم توجيه الإنذار الأول للاعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة (الاعتراض سواء بالكلام أو التصرف)، في حين تم توجيه الإنذار الثاني للاعب في الدقيقة 77 بسبب (تأخير استئناف اللعب بشكل مفرط)، وبالتالي تم توجيه البطاقة الحمراء للاعب منتخب العراق رقم 18 أيمن حسين، نتيجة ارتكاب مخالفة ثانية تستحق الإنذار".

وخلال مباراة اليوم الخميس، رفعت بعض الجماهير العراقية لافتة كتبت عليها: "لا أريد الموت ولا أريد الحياة نريد الحكم الإيراني".