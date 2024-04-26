الهلال يلامس لقب الدوري السعودي بعد ريمونتادا أمام الفتح (فيديو)

منح لوكاس زيلارايان التقدم للفتح بتسديدة منخفضة في الدقيقة 57 قبل يتعادل البرازيلي ميشيل للهلال بعدها بدقيقة واحدة بضربة رأس.

وسجل روبن نيفيز هدف الثاني للمتصدر من ركلة جزاء في الدقيقة 74 احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد التي أكدت وجود مخالفة للبديل محمد القحطاني بعد عرقلته من سالم النجدي لاعب الفتح.

وأحرز علي البليهي الهدف الثالث في الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تابع تسديدة مرتدة من حارس الفتح بعد ركلة حرة نفذها زميله سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.