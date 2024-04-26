الهلال يلامس لقب الدوري السعودي بعد ريمونتادا أمام الفتح (فيديو)
حول الهلال تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على ضيفه الفتح ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة بعدما ودع دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.
منح لوكاس زيلارايان التقدم للفتح بتسديدة منخفضة في الدقيقة 57 قبل يتعادل البرازيلي ميشيل للهلال بعدها بدقيقة واحدة بضربة رأس.
وسجل روبن نيفيز هدف الثاني للمتصدر من ركلة جزاء في الدقيقة 74 احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد التي أكدت وجود مخالفة للبديل محمد القحطاني بعد عرقلته من سالم النجدي لاعب الفتح.
وأحرز علي البليهي الهدف الثالث في الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تابع تسديدة مرتدة من حارس الفتح بعد ركلة حرة نفذها زميله سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش.
ورفع الهلال، الذي ودع المسابقة القارية من قبل النهائي أمام العين الإماراتي، رصيده إلى 80 نقطة من 28 مباراة متقدما بفارق 12 نقطة على النصر ملاحقه المباشر بقيادة كريستيانو رونالدو مع تبقي مباراة مؤجلة للمتصدر.
وتجمد رصيد الفتح عند 40 نقطة من 29 مباراة في المركز السادس.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: