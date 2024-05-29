خلال تقديم فليك.. برشلونة يذكر جماهيره بفضيحة تاريخية (صورة)

وسلط برشلونة الضوء على نجاح المدرب الألماني (59 عامًا) خلال موسم 2019-2020 مع بايرن ميونيخ إذ فاز معه بستة ألقاب، هي: الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الألمانية، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية.

وقال برشلونة على موقع الرسمي في بيان التعاقد مع المدرب الألماني: "استقال فليك من منصبه كمساعد مدرب المانشافت، وتولى منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل أن يعود إلى هوفنهايم في عام 2017 كمدير رياضي. وفي صيف 2019، وصل فليك إلى بايرن ميونيخ كمساعد لنيكو كوفاتش".

وأضاف: "بعد إقالة كوفاتش تم تعيين فليك كمدرب لبايرن وأنهى الموسم بفوز نادي ميونيخ بثلاثية تاريخية تضمنت هزيمة مؤلمة لبرشلونة بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا على يد فريق فليك. وحصل المدرب الألماني على جائزة أفضل مدرب في أوروبا لهذا العام".