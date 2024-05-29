خلال تقديم فليك.. برشلونة يذكر جماهيره بفضيحة تاريخية (صورة)
ذكّر نادي برشلونة الإسباني، جماهير فريقه بفضيحة تاريخية، عند إعلان التعاقد مع هانزي فليك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني.
برشلونة أعلن، اليوم الأربعاء، تعيين هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق مدربًا جديدًا للفريق في تعاقد لعامين.
وسلط برشلونة الضوء على نجاح المدرب الألماني (59 عامًا) خلال موسم 2019-2020 مع بايرن ميونيخ إذ فاز معه بستة ألقاب، هي: الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الألمانية، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية.
وقال برشلونة على موقع الرسمي في بيان التعاقد مع المدرب الألماني: "استقال فليك من منصبه كمساعد مدرب المانشافت، وتولى منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل أن يعود إلى هوفنهايم في عام 2017 كمدير رياضي. وفي صيف 2019، وصل فليك إلى بايرن ميونيخ كمساعد لنيكو كوفاتش".
وأضاف: "بعد إقالة كوفاتش تم تعيين فليك كمدرب لبايرن وأنهى الموسم بفوز نادي ميونيخ بثلاثية تاريخية تضمنت هزيمة مؤلمة لبرشلونة بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا على يد فريق فليك. وحصل المدرب الألماني على جائزة أفضل مدرب في أوروبا لهذا العام".
ولم يدرب فليك أي ناد منذ إقالته من تدريب ألمانيا في سبتمبر/ أيلول 2023 وسيكلف بمهمة إنعاش حظوظ برشلونة بعدما أخفق العملاق الكتالوني في الفوز بأي لقب هذا الموسم تحت قيادة تشافي هرنانديز الذي أقيل يوم الجمعة.
وقال برشلونة في بيان إنه: "اختار رجلًا يشتهر بطريقة لعبه القائمة على الضغط العالي والشراسة والجرأة الشديدة ليحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات وفاز بكل شيء تقريبًا في عالم التدريب".
وأقيل تشافي الأسبوع الماضي بعد موسم خال من الألقاب أنهى فيه برشلونة الدوري بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد البطل، وخسر نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام غريمه التقليدي، وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الثمانية.